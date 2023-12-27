Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Хамес рассказал, что ему не понравилось в Катаре

27 Декабря 2023 • 11:35 Комментировать

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, известный в Европе по выступлениям за мадридский «Реал», вспомнил о периоде карьеры в чемпионате Катара. Хавбек провел меньше года в клубе «Аль-Райян».

«Местная культура была сложной для меня. В Катаре непросто адаптироваться. Там все едят руками, это мне не нравилось. Они передавали мне эту пищу, но я предпочитал отказаться. Они какие-то сумасшедшие», - передает слова хавбека Caracol.

Летом 2023 года Родригес пополнил ряды бразильского «Сан-Паулу». 32-летний полузащитник подписал трудовое соглашение до конца июня 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Сан-Паулу
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
11:35 · Бразилия
Хамес рассказал, что ему не понравилось в Катаре
10:30 · Россия. Премьер-лига
Ещё один бразильский клуб заинтересован в услугах защитника «Локомотива» Фассона слухи
04:27 · Бразилия
​Сын Пеле: «Моему отцу вряд ли понравилась бы нынешняя сборная Бразилии»
04:14 · Бразилия
Неймар готов отправиться в круиз на морском лайнере
26 Декабря
10:54 · Англия. Премьер-лига
5 европейских грандов интересуются бразильским форвардом
09:22 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может продать легионера
25 Декабря
22:14 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» анонсировала трансфер Роке
18:10 · Франция. Лига 1
​Беральдо подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Ренан будет объявлен в качестве игрока «Интернасьонала» на этой неделе слухи
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» хочет заполучить Фассона - возможные условия сделки слухи
10:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не планирует подписывать Капишабу
02:56 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш решил ответить Мело
24 Декабря
23:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рискует упустить восходящую звезду по прозвищу «Мессиньо»
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запросил информацию по капитану «Флуминенсе» слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
​Эндрик: «В футболе нужно быть холодным»
Все новости
Рекомендуем