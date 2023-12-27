Хамес рассказал, что ему не понравилось в Катаре

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, известный в Европе по выступлениям за мадридский «Реал», вспомнил о периоде карьеры в чемпионате Катара. Хавбек провел меньше года в клубе «Аль-Райян».

«Местная культура была сложной для меня. В Катаре непросто адаптироваться. Там все едят руками, это мне не нравилось. Они передавали мне эту пищу, но я предпочитал отказаться. Они какие-то сумасшедшие», - передает слова хавбека Caracol.

Летом 2023 года Родригес пополнил ряды бразильского «Сан-Паулу». 32-летний полузащитник подписал трудовое соглашение до конца июня 2025 года.