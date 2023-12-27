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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Сын Пеле: «Моему отцу вряд ли понравилась бы нынешняя сборная Бразилии»

27 Декабря 2023 • 04:27 Комментировать

Сборная Бразилии переживает непростые времена, она не очень удачно выступает в квалификационном турнире к очередному чемпионату мира. Накануне года со дня  смерти Пеле бразильские журналисты поговорили с сыном великого экс-футболиста и выяснили его мнение о нынешней сборной Бразилии.

- Это уже затянувшийся кризис, вне всяких сомнений, сборная находится на спаде. Вряд ли моему отцу понравилась бы такая сборная Бразилии, - цитирует слова Эдиньо Пеле новостное агентство AFP.

Напомним, что Пеле трижды становился чемпионом мира (1958, 1962 и 1970), четырежды при этом сыграв на Мундиале.


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