​Сын Пеле: «Моему отцу вряд ли понравилась бы нынешняя сборная Бразилии»

Сборная Бразилии переживает непростые времена, она не очень удачно выступает в квалификационном турнире к очередному чемпионату мира. Накануне года со дня смерти Пеле бразильские журналисты поговорили с сыном великого экс-футболиста и выяснили его мнение о нынешней сборной Бразилии.

- Это уже затянувшийся кризис, вне всяких сомнений, сборная находится на спаде. Вряд ли моему отцу понравилась бы такая сборная Бразилии, - цитирует слова Эдиньо Пеле новостное агентство AFP.

Напомним, что Пеле трижды становился чемпионом мира (1958, 1962 и 1970), четырежды при этом сыграв на Мундиале.