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Чемпионат Бразилии. Серия А

Неймар готов отправиться в круиз на морском лайнере

27 Декабря 2023 • 04:14 Комментировать

Мы уже сообщали по ходу года о том, что Неймар решил зарабатывать на туристических круизах, предложив себя в качестве звезды компании MSC, организующей подобные круизы в различных уголках земного шара.

И вот время для первой пробы подошло, речь о трехдневном круизе на Новый Год у бразильского побережья, на борту шикарного лайнера с 4D-кинотеатром, аквапарком, магазинами и казино, боулингом и прочими «шлюхами».

Стоимость круиза - от 1000 до 6000 евро, главный приз - времяпровождение с Неймаром, который, хотя и травмирован, исправно находит возможность то  в покер поиграть, то с подругой рассориться, то вот в круиз отправиться...


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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