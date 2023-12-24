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Чемпионат Бразилии. Серия А

Эндрик рассказал, что многому научился у Суареса

24 Декабря 2023 • 14:49 Комментировать

Форвард «Палмейраса» Эндрик признался, что пристально следил за игрой уругвайского нападающего Луиса Суареса, который недавно перебрался в «Интер Майами».

«Я видел большое количество игр Суареса в составе «Барселоны». Я очень многому у него научился», — цитирует Эндрика Mundo Deportivo.

По мнению игрока, Суарес многое привнес в бразильский футбол, пока выступал за «Гремио».

Напомним, ближайшим летом, когда Эндрику исполнится 18 лет, он станет игроком мадридского «Реала». По данным портала Transfermarkt, «сливочные» заплатили «Палмейрасу» за трансфер нападающего 37,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Луис Суарес Интер Майами Эндрик ещё теги
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