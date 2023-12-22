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Чемпионат Бразилии. Серия А

Марсело не боится «Манчестер Сити»

22 Декабря 2023 • 03:14 Комментировать

Бразильский «Флуминенсе» вышел в финал клубного чемпионата мира, он сыграет там с английским «Манчестер Сити». Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело, ныне выступающий за «Флуминенсе», дал понять, что не испытывает страха или пиетета перед именитым соперником.

- В своей карьере я всегда уважал соперников. Конечно, «Манчестер Сити» выступает в качестве фаворита. Но вы тоже в финале, мы очень мотивированы, мы готовимся к самому важному матчу нашей жизни, - цитирует слова Марсело итальянское новостное агентство ITASportPress.

Финальный матч состоится уже сегодня, 22 декабря.

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