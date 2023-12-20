​Эндрик: «Мне помогает большая команда»

Бразильский вундеркинд Эндрик готовится к вступлению в большой футбол, летом он перейдет в мадридский «Реал». По его словам, уже сейчас его готовят должным образом к прыжку наверх - при помощи большой команды.

- За моей спиной большая команда. Физиотерапевт, личный тренер, менеджер по социальным сетям, пресс-секретарь, нутриционист и повар. Все они помогают мне стать хорошим профессиональным футболистом. Мои мускулистые ноги? Это, наверное, генетика, - цитирует слова Эндрика The Athletic.

Сейчас Энрдик, напомним, выступает в составе бразильского «Палмейраса».