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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Эндрик: «Мне помогает большая команда»

20 Декабря 2023 • 20:05 Комментировать

Бразильский вундеркинд Эндрик готовится к вступлению в большой футбол, летом он перейдет в мадридский «Реал». По его словам, уже сейчас его готовят должным образом к прыжку наверх - при помощи большой команды.

- За моей спиной большая команда. Физиотерапевт, личный тренер, менеджер по социальным сетям, пресс-секретарь, нутриционист и повар. Все они помогают мне стать хорошим профессиональным футболистом. Мои мускулистые ноги? Это, наверное, генетика, - цитирует слова Эндрика The Athletic.

Сейчас Энрдик, напомним, выступает в составе бразильского «Палмейраса».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эндрик
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