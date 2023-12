​Назван лучший бразильский футболист в истории

Журнал Four Four Two порадовал футбольных болельщиков очередным интересным рейтингом. На этот раз эксперты обнародовали рейтинг лучших бразильских футболистов в истории. Первое место в этом рейтинге занял Пеле, который трижды становился чемпионом мира. Король футбола ушёл из жизни в конце 2022 года.

На второй строчке в рейтинге расположился Роналдо, а тройку замкнул Гарринча. Также в топ-10 входят Роналдиньо, Ромарио, Ривалдо, Зико, Жаирзиньо, Неймар и Сократес.

Отметим, что в последний раз сборная Бразилии выигрывала чемпионат мира в 2002 году. На последнем мундиале в Катаре «селесао» вылетели в 1/4 финала.