Президент вылетевшего «Сантоса» исключил из оборота футболку с 10-м номером - не хочет позорить Пеле

Бразильский клуб «Сантос» вылетел во вторую лигу бразильского чемпионата, и это совпало с выборами нового президента клуба - им стал адвокат Марсело Тейшейра. Он сразу же объявил о том, что выводит из обращения футболку с десятым номером - она не будет использоваться игроками клуба в следующем сезоне. Причина - нежелание порочить память и имя Пеле, ковавшего славу клуба именно в этой футболке.

- В чемпионате штата мы можем выступать в такой футболке, в общем чемпионате же - нет, - заявил Тейшейра, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 год.