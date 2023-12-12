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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Эндрик: «Мои родители голодали, чтобы я мог играть»

12 Декабря 2023 • 08:59 Комментировать

Бразильский вундеркинд Эндрик ощущает себя восходящей звездой и уже с удовольствием раздает интервью, в которых придерживается вполне привычной для южноамериканских игроков риторики по мотивам «золушки». Он рассказал, что его родители были вынуждены голодать, дабы дать ему возможность стать футболистом:

- Сам я никогда не голодал, а вот мои родители голодали за меня. Это стало толчком, мотивацией для меня, я не хочу видеть снова их страдания, - цитирует слова Эндрика итальянское новостное агентство ITASportPress.

Со следующего сезона бразилец будет выступать за мадридский «Реал».


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Евро-Футбол.Ру,
Эндрик
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