​Эндрик: «Мои родители голодали, чтобы я мог играть»

Бразильский вундеркинд Эндрик ощущает себя восходящей звездой и уже с удовольствием раздает интервью, в которых придерживается вполне привычной для южноамериканских игроков риторики по мотивам «золушки». Он рассказал, что его родители были вынуждены голодать, дабы дать ему возможность стать футболистом:

- Сам я никогда не голодал, а вот мои родители голодали за меня. Это стало толчком, мотивацией для меня, я не хочу видеть снова их страдания, - цитирует слова Эндрика итальянское новостное агентство ITASportPress.

Со следующего сезона бразилец будет выступать за мадридский «Реал».