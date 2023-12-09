Уругвайский нападающий Луис Суарес провел свой последний матч за бразильский «Гремио» и сделал он это стильно, забив два мяча в ворота «Флуминенсе» и принеся своей команде победу. Сперва Суарес эффектно вышел на свидание с голкипером соперника, обманул его на противоходе и отправил мяч в пустые ворота.

А затем бывший футболист «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» реализовал пенальти в стиле «паненка», мягко подсекая мяч в ворота. Его следующим клубом станет, скорее всего, «Интер Майами», где Суарес сможет воссоединиться со своим другом по «Барселоне» Лионелем Месси.