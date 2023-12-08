Суарес - лучший футболист сезона в Бразилии

36-летний уругвайский центрфорвард Луис Суарес, выступавший последнее время за «Гремио», признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии-2023. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Нападающему вручили местный «Золотой мяч». В прошедшем сезоне уругваец принял участие в 33 поединках, записав на свой счет 17 забитых мячей и 11 голевых передач. По итогам игровой кампании «Гремио» финишировал на втором месте в турнирной таблице.

Срок действующего контракта между Суаресом и бразильским клубом истекает в конце декабря. Ранее в прессе сообщалось, что Луис продолжит карьеру в МЛС. Новым местом работы нападающего станет «Интер Майами».