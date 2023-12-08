​Неймар оплакивает вылет «Сантоса»

Сенсация в Бразилии - легендарный «Сантос» покинул высшую лигу местного чемпионата впервые за 111 лет своего существования. Это настоящий шок для Бразилии, а также для выступавших за «Сантос» игроков. И, если о реакции Пеле с небес мы можем только догадываться, ведь вскоре исполнится год со дня его смерти, то Неймар жив и Неймар переживает случившееся, ведь «Сантос» - важный клуб и для него также.

- Праздник вернется и на нашу улицу, мы снова будем улыбаться, - написал в социальной сети Неймар, пытаясь подбодрить поклонников клуба.

Неймар выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год, потом перебрался в «Барселону».