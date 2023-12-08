​Президента бразильской конфедерации футбола сместили - это может сказаться и на Анчелотти

Важная новость из Бразилии - тамошний суд отстранил от ведения дел президента бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригеса. Отныне он не является руководителем главного футбольного административного органа бразильского футбола. Временно исполняющим обязанности назначен Жозе Пердиз - до выборов, которые состоятся в начале 2024 года.

Это важная новость в свете того, что может сказаться на будущем итальянского специалиста Карло Анчелотти, которого прочат в наставники бразильской сборной. Именно Родригес, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, был главным сторонником идеи приглашения Анчелотти.