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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Кафу распродаёт недвижимость из-за долгов

07 Декабря 2023 • 10:54 Комментировать

Бывший бразильский защитник  «Милана» и «Ромы» Маркос Кафу выставил на продажу виллу стоимостью в 6,5 миллионов евро. Это мера вынужденная из-за долгов, которые накопил он вследствие своей пост-футбольной деятельности в качестве основателя нескольких фондов, в том числе и благотворительного.

Так, спустя 15 лет со дня основания, Кафу пришлось закрыть Fondazione Cafu - организацию, помогавшую бедным в его родной страны. Добрая инициатива, как известно, особенно наказуема, и в этом бывший чемпион мира сейчас может убедиться сполна, накопив из-за своего желания помогать долги.


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Евро-Футбол.Ру,
Кафу
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