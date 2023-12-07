​Кафу распродаёт недвижимость из-за долгов

Бывший бразильский защитник «Милана» и «Ромы» Маркос Кафу выставил на продажу виллу стоимостью в 6,5 миллионов евро. Это мера вынужденная из-за долгов, которые накопил он вследствие своей пост-футбольной деятельности в качестве основателя нескольких фондов, в том числе и благотворительного.

Так, спустя 15 лет со дня основания, Кафу пришлось закрыть Fondazione Cafu - организацию, помогавшую бедным в его родной страны. Добрая инициатива, как известно, особенно наказуема, и в этом бывший чемпион мира сейчас может убедиться сполна, накопив из-за своего желания помогать долги.