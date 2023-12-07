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Чемпионат Бразилии. Серия А

Эндрик побил достижение Неймара

07 Декабря 2023 • 08:56 Комментировать

17-летний форвард Эндрик, который стал чемпионом Бразилии в составе «Палмейраса», завершил сезон с 11 забитыми мячами. Стоит отметить, что шесть голов он оформил в последних восьми играх Серии А.

Эндрик смог побить достижение Неймара и стал вторым по количеству голов за сезон среди 17-летних футболистов. Он уступает только легендарному Роналдо.

В скором будущем Эндрик должен пополнить ряды мадридского «Реала». Это произойдет, когда нападающему исполнится 18 лет. Сумма трансфера составит 37 миллионов евро.

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии

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