«Сантос» впервые в истории вылетел из Высшего дивизиона Бразилии

Минувшей ночью завершился заключительный тур чемпионата Бразилии. По его итогам известный футбольный клуб «Сантос» вылетел из элитного дивизиона. Это произошло впервые в истории.

В 38-м туре «Сантос» встречался с «Форталезой» и потерпел поражение со счетом 1:2. Из-за этой неудачи команда финишировала на 17-й строчке в турнирной таблице, которая не позволяет остаться в Высшей лиге. Также в низший дивизион вылетели «Гойяс», «Коритиба» и «Америка Минейро».

Чемпионом страны стал «Палмейрас». На второй позиции финишировал «Гремио», а третью строчку занял «Атлетико Минейро».