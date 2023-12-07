«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии

В заключительном туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» на выезде встречался с «Крузейро». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Эта ничья позволила «зелёно-белым» финишировать на первом месте в турнирной таблице. Таким образом, «Палмейрас» в 12-й раз в истории стал чемпионом Бразилии. На втором месте финишировал «Гремио». Топ-3 замкнул «Атлетико Минейро».
Также стоит отметить, что «Сантос» впервые в истории вылетел из элитного дивизиона чемпионата Бразилии по футболу.
Протокол игры
Рафаэл Кабрал•Виллиам Фуртадо•Castan da Silva Luciano•Марсело Жоао•Хавьер Марлон 76' (Каики II ( 76' ) •_Ian Luccas 16' (Fernando Henrique ( 16' ) •Lucas Silva IV 73' 76' (Nikao ( 76' ) •Japa•Перейра Матеус•Насименто Бруно III•Артур Гомес VIII 60' (Vinicius Robert ( 60' )
Вевертон Перейра•Роша Маркос•Гомес Густаво•Мурило Серкейра•Майке Роша 78' (Фабиньо Энрике ( 78' ) •Рафаэл Жозе•Риос Ричард 64' 86' (Атуэста Эдуард ( 86' ) •Вейга Рафаэль•Vanderlan 78' (Эстевао ( 78' ) •Эндрик II 70' (Лопес Хосе Мануэль ( 70' ) •Лопес Брено 70' (Гимарайнс Артур ( 70' )
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