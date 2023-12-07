«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии

В заключительном туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» на выезде встречался с «Крузейро». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Эта ничья позволила «зелёно-белым» финишировать на первом месте в турнирной таблице. Таким образом, «Палмейрас» в 12-й раз в истории стал чемпионом Бразилии. На втором месте финишировал «Гремио». Топ-3 замкнул «Атлетико Минейро».

Также стоит отметить, что «Сантос» впервые в истории вылетел из элитного дивизиона чемпионата Бразилии по футболу.