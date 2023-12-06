Вагнер Лав может перейти в клуб третьего дивизиона Бразилии

Опытный бразильский нападающий Вагнер Лав, известный в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА, может трудоустроиться в клубе третьего дивизиона Бразилии «Наутико». Об этом рассказал исполнительный директор клуба Лео Франко.

«Мы подписываем тех игроков, которые будут понимать задачи команды. Лаву уже было сделано предложение. У нас больше нет в сфере интересов нападающего подобного уровня», - передает слова руководителя Radio Itatiaia.

В сезоне-2023 нападающий играл за «Спорт Ресифи», который не смог выйти в высший дивизион, финишировав на седьмом месте в Серии В. «Наутико» после 19 туров занимает десятую позицию в третьем по силе дивизионе Бразилии.