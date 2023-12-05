«Интер Майами» завершает подписание Суареса

Нападающий Луис Суарес находится в шаге от воссоединения с Лионелем Месси и другими экс-звёздами «Барселоны».

О вероятном переходе уругвайца в «Интер Майами» многократно сообщалось в последние несколько месяцев. Согласно обновлённому отчёту The Athletic, стороны вот-вот закроют сделку. 36-летний форвард подпишет с американским клубом контракт, рассчитанный на один год.

Напомним, что в 2023 году Луис Суарес выступал за бразильский «Гремио», в цветах которого отметился 24 голами и 17 ассистами в 52 матчах.

В «Интер Майами» Суарес воссоединится с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, с которыми выступал в «Барселоне».