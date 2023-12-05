Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

«Интер Майами» завершает подписание Суареса

05 Декабря 2023 • 22:18 Комментировать
Флуминенсе
...
Гремио
07.12 03:30

Нападающий Луис Суарес находится в шаге от воссоединения с Лионелем Месси и другими экс-звёздами «Барселоны».

О вероятном переходе уругвайца в «Интер Майами» многократно сообщалось в последние несколько месяцев. Согласно обновлённому отчёту The Athletic, стороны вот-вот закроют сделку. 36-летний форвард подпишет с американским клубом контракт, рассчитанный на один год.

Напомним, что в 2023 году Луис Суарес выступал за бразильский «Гремио», в цветах которого отметился 24 голами и 17 ассистами в 52 матчах.

В «Интер Майами» Суарес воссоединится с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, с которыми выступал в «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЛУМИНЕНСЕ ГРЕМИО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
22:18 · Бразилия
«Интер Майами» завершает подписание Суареса
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Ренан покинет «Зенит» - назван следующий клуб защитника 2
17:06 · Россия. Премьер-лига
В «Сан-Паулу» высказались об интересе к Велингтону со стороны ЦСКА и «Зенита»
15:56 · Россия. Премьер-лига
В «Сан-Паулу» заявили, что ничего не знают об интересе «Зенита» к Велингтону
13:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и ЦСКА претендуют на бразильского защитника
10:09 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес рассказал о множественных проблемах со здоровьем
09:26 · Бразилия
​Бывший президент Бразилии навестил Неймара на его вилле в Рио
04 Декабря
08:57 · Бразилия
Луис Суарес прокомментировал своё будущее
02 Декабря
23:54 · Испания. Ла Лига
Роке перейдёт в «Барселону» в январе – официальное заявление «Атлетико Паранаэнсе» официально
09:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» согласовал первый зимний трансфер
05:14 · Бразилия
​Сделка Алвеса с пострадавшей от него девицей расстроилась
01 Декабря
23:37 · Франция. Лига 1
Юный талант из Бразилии намерен перейти в «ПСЖ» слухи
21:41 · Бразилия
Тренер «Гремио»: «Очень жаль, что Суарес уходит, он был великолепен»
30 Ноября
15:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Бразильский полузащитник Артур начал переговоры с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем