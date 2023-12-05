​Бывший президент Бразилии навестил Неймара на его вилле в Рио

Бразильский нападающий Неймар пытается вылечить тяжелую травму и проводит время на своей вилле неподалеку от Рио де Жанейро. Навестить его и подбодрить решил Жаир Болсонаро - бывший президент Бразилии. Неймар давно известен как его ярый сторонник и немалая часть той нелюбви, которую к нему испытывают и помимо любви, вызвана именно его политической деятельностью и пристрастиями. Их Неймар никогда не скрывает.

Болсонаро, как водится, явился не с пустыми руками, а с подарком - медальоном с изображением самого Болсонаро. Футболист, в свою очередь, также одарил экс-президена фотографией - их совместным фото, уточняет Eixo Politico.