Луис Суарес прокомментировал своё будущее

Звездный уругвайский центрфорвард Луис Суарес прокомментировал свое будущее. 36-летнего нападающего активно сватают в американский клуб «Интер Майами».

«Я хочу продолжать получать удовольствие от игры. Но сейчас мне хочется отдохнуть со своими близким. Затем судьба укажет мне, где я буду играть дальше», - приводит слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо.

Последним местом работы Суареса был бразильский «Гремио». В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Луис принял участие в 32 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и 11 результативных передач.

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