Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Суарес прокомментировал своё будущее

04 Декабря 2023 • 08:57 Комментировать

Звездный уругвайский центрфорвард Луис Суарес прокомментировал свое будущее. 36-летнего нападающего активно сватают в американский клуб «Интер Майами».

«Я хочу продолжать получать удовольствие от игры. Но сейчас мне хочется отдохнуть со своими близким. Затем судьба укажет мне, где я буду играть дальше», - приводит слова нападающего инсайдер Фабрицио Романо.

Последним местом работы Суареса был бразильский «Гремио». В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Луис принял участие в 32 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и 11 результативных передач.

В команду Месси переходит экс-звезда «Барселоны»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
08:57 · Бразилия
Луис Суарес прокомментировал своё будущее
02 Декабря
23:54 · Испания. Ла Лига
Роке перейдёт в «Барселону» в январе – официальное заявление «Атлетико Паранаэнсе» официально
09:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» согласовал первый зимний трансфер
05:14 · Бразилия
​Сделка Алвеса с пострадавшей от него девицей расстроилась
01 Декабря
23:37 · Франция. Лига 1
Юный талант из Бразилии намерен перейти в «ПСЖ» слухи
21:41 · Бразилия
Тренер «Гремио»: «Очень жаль, что Суарес уходит, он был великолепен»
30 Ноября
15:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Бразильский полузащитник Артур начал переговоры с «Зенитом»
04:37 · Бразилия
​«Спасибо за всё!» - Луис Суарес прощается с «Гремио»
03:51 · Бразилия
Эндрик повторил достижение Неймара в чемпионате Бразилии
29 Ноября
21:25 · Испания. Ла Лига
Деку поддерживает связь с Москардо, «Барселона» по-прежнему претендует на игрока
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбыл из гонки за Москардо
08:43 · Бразилия
​В колумбийском городе установили памятник о трагедии «Шапекоэнсе» - но быстро убрали
08:20 · Бразилия
​Эндрик вспылил и ударил соперника кулаком в живот
04:40 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес изменил стратегию и надеется на сокращение срока 1
Все новости
Рекомендуем