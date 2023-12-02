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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Сделка Алвеса с пострадавшей от него девицей расстроилась

02 Декабря 2023 • 05:14 Комментировать

Пару дней назад мы сообщали о том, что Дани Алвес изменил тактику и пытается договориться с девушкой, пострадавшей от его домогательств, в надежде добиться сокращения уже неминуемого тюремного срока. Однако и тут у него не получается - 23-летняя пострадавшая поспешила сделать объявление в прессе, в котором сообщила, что не собирается принимать денежную компенсацию, так как это, мол, дело чести.

- Понимаю весь медийный интерес к случившемуся, потому что это затрагивает известную личность. Но появившаяся информация совершенно не соответствует действительности, - цитирует слова девушки итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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