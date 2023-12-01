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Чемпионат Бразилии. Серия А

Тренер «Гремио»: «Очень жаль, что Суарес уходит, он был великолепен»

01 Декабря 2023 • 21:41 Комментировать
Гремио
...
Васко да Гама
04.12 00:30

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо высказался об уходе Луиса Суареса.

36-летний футболист решил не продлевать с бразильским клубом контракт, который завершится в конце декабря. Уругваец станет свободным агентом и, как ожидается, перейдёт в американский «Интер Майами».

«Это очень печально. Луис пришёл в начале года и очень нам помог, смог очаровать наших болельщиков. Он выдающийся профессионал как на поле, так и за его пределами. Мне часто приходилось уговаривать его уходить с тренировок пораньше, потому что он не хотел останавливаться. Конечно, мы будем скучать по нему. Суареса здесь очень любят», – цитирует Diario de Transferencias наставника «Гремио».

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Ренато Гаушо ещё теги

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