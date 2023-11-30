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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Спасибо за всё!» - Луис Суарес прощается с «Гремио»

30 Ноября 2023 • 04:37 Комментировать

Судя по всему, уругвайский нападающий Луис Суарес твердо решил покинуть «Гремио», желая снова поиграть с Лионелем Месси в одной команде. При этом в бразильском клубе изо всех сил пытаются его удержать - на днях Луис Суарес даже был признан почетным гражданином Порту-Алегри и ему вручили медаль «За заслуги». Но, выступая перед публикой по этому поводу, Луис Суарес снова намекнул, что он уходит.

- Я еще раз убедился, что принял правильное решение, прибыв сюда. У меня завязалось много новых дружеских отношений, и у моих сыновей также. Хочу поблагодарить всех за проявленную ко мне любовь, - цитирует слова Суареса  итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
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