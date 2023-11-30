Эндрик повторил достижение Неймара в чемпионате Бразилии

Нападающему «Палмейраса» Эндрику покорилось уникальное достижение.

Юный футболист поразил ворота «Америка Минейро» в сегодняшнем матче – данный гол стал для форварда десятым в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А. Как информирует Madrid Xtra, Эндрик – первый со времён Неймара игрок, забивший десять голов в высшем бразильском дивизионе в 17-летнем возрасте. Экс-звезде «Барселоны» и «ПСЖ» это удалось в 2009 году.

Примечательно, что для достижения отметки в десять голов за сезон 17-летнему Неймару потребовалось провести 33 матча, а Эндрику – 29. При этом первый мог похвастаться семью результативными передачами, в то время как у будущего новичка мадридского «Реала» ассистов пока нет.