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Чемпионат Бразилии. Серия А

​В колумбийском городе установили памятник о трагедии «Шапекоэнсе» - но быстро убрали

29 Ноября 2023 • 08:43 Комментировать

28 ноября исполнилось семь лет со дня трагедии с бразильским клубом «Шапекоэнсе», самолет с игроками которого разбился в Колумбии во время полета на матч регионального турнира. Тогда погибли более семидесяти человек, а из состава футбольной команды выжили только трое.

В память о произошедшем в колумбийском городе Ла Унион появилась достаточно странная инсталляция, имитирующая врезающийся в землю самолет. Подобный монумент вызвал настолько гневную реакцию в обществе, что долго он в итоге не простоял - вскоре городские власти распорядились убрать скандальную конструкцию.


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Евро-Футбол.Ру,
Шапекоэнсе
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