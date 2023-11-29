​В колумбийском городе установили памятник о трагедии «Шапекоэнсе» - но быстро убрали

28 ноября исполнилось семь лет со дня трагедии с бразильским клубом «Шапекоэнсе», самолет с игроками которого разбился в Колумбии во время полета на матч регионального турнира. Тогда погибли более семидесяти человек, а из состава футбольной команды выжили только трое.

В память о произошедшем в колумбийском городе Ла Унион появилась достаточно странная инсталляция, имитирующая врезающийся в землю самолет. Подобный монумент вызвал настолько гневную реакцию в обществе, что долго он в итоге не простоял - вскоре городские власти распорядились убрать скандальную конструкцию.