​Эндрик вспылил и ударил соперника кулаком в живот

Бразильский нападающий Эндрик, который перейдет в мадридский «Реал», потерял самообладание в очередном матче своего клуба «Палмейрас» против «Форталецы».

Все случилось на 55-й минуте - в ходе единоборства в центре поля Эндрик зарядил кулаком в живот защитнику «Форталезы» Тити, который рухнул на газон. Удивительно, но арбитр никак не отреагировал на произошедшее, несмотря на попытки игроков «Форталезы» добиться справедливости.

Напомним, что 17-летний талант уже получил приглашение в сборную Бразилии, и дебютировал в игре со сборной Колумбии, выйдя на замену на 82-й минуте.