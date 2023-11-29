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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Эндрик вспылил и ударил соперника кулаком в живот

29 Ноября 2023 • 08:20 Комментировать
Форталеза Сеара
2:2
Палмейрас Сан-Паулу

Бразильский нападающий Эндрик, который перейдет в мадридский «Реал», потерял самообладание в очередном матче своего клуба «Палмейрас» против «Форталецы».

Все случилось на 55-й минуте - в ходе единоборства в центре поля Эндрик зарядил кулаком в живот защитнику «Форталезы» Тити, который рухнул на газон. Удивительно, но арбитр никак не отреагировал на произошедшее, несмотря на попытки игроков «Форталезы» добиться справедливости.

Напомним, что 17-летний талант уже получил приглашение в сборную Бразилии, и дебютировал в игре со сборной Колумбии, выйдя на замену на 82-й минуте.

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