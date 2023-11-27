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Чемпионат Бразилии. Серия А

Шутка дня: «Перестрелка» в чемпионате Бразилии

27 Ноября 2023 • 14:11 Комментировать

Телеграм-канал BetBoom на своей странице добавил юмористическую картинку с «перестрелкой» трёх персонажей, изобразив на них три клуба, лидирующих в чемпионате Бразилии, и добавил подпись:

«Коротко о ситуации в чемпионате Бразилии за 3 тура до финиша».

 

 

После 35 туров в текущем чемпионате Бразилии на первом месте расположился «Палмейрас», у которого 63 очка в копилке, на втором месте – «Фламенго», у которого также 63 балла, а тройку лидеров занимает «Ботафого», набравший 62 очка. Стоит отметить, что «Ботафого» в последних пяти турах растерял всё свой преимущество, уступив дважды и три раза сыграв вничью. До конца сезона командам осталось провести всего три тура. 


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