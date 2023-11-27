На днях бывший футболист Фред, выступавший за сборную своей страны на печально памятном для них домашнем Мундиале в 2014 год, стал жертвой ограбления у себя на родине. Бандиты заставили его лечь на асфальт и сложить руки за головой - как в классических сценах задержания.

И в следующем матче «Флуминенсе», в котором Фред трудится в качестве спортивного директора, нападающий команды Джон Кеннеди решил намекнуть на произошедшее. Он забил второй, победный гол своего клуба в игре против «Куритибы», после чего лег на газон и сложил руки за головой. Так он выразил поддержку своему спортивному директору.