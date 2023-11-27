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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Мне тяжело» - Неймар записал видео, в котором пожаловался на сложности

27 Ноября 2023 • 04:15 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар получил тяжелую травму, которая вывела его из строя практически на целый год. Это, впрочем, не мешает ему переживать бурный период в семейной жизни, а также поигрывать и выигрывать в онлайн-турнирах по покеру.

Тем не менее, не забывает он и о своих поклонниках - канал NR Sports записал видео, в котором Неймар пожаловался на свое физическое состояние.

- Ему плохо... Не представляете, насколько. Но он вернется. С помощью Бога, он вернется еще сильнее. Сообщения фанатов придают ему силы. Считаем дни до возвращения, - сообщает источник.

Напомним, что Неймар выступает в Саудовской Аравии.


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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