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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Ромарио: «Эндрик и Витор Роке способны, но не стоит сравнивать их со мной или Роналдо»

22 Ноября 2023 • 05:04 Комментировать

Бывшая звезда «Васко да Гамы», ПСВ и «Барселоны», бразилец Ромарио, высказался о подрастающем поколении дарований из его страны - прежде всего, об Эндрике и Виторе Роке. Он считает, что пока рано проводить параллели между ними и звездами 90-х - то есть, как раз с ним, Ромарио, а также, конечно, Роналдо.

- Они оба достаточно хороши для того, чтобы уже выступать за «Реал» или «Барселону». Уверен, что мы увидим их на чемпионате мира в 2026 году. Но еще рано проводить какие-либо параллели между ними и моим поколением - со мной или Роналдо, - цитирует слова Ромарио итальянское новостное агентство ITASportPress.


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