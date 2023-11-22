​Неймар поднял почти 5 тысяч долларов в очередном покерном турнире

Нет худа без добра - тяжелая травма позволила бразильскому нападающему Неймару целиком посвятить себя любимым вещам - семейным скандалам, а также карточной игре в покер, поклонником которой Неймар является уже давным-давно.

В этот раз он принял участие в турнире PokerStars, заняв в нем пятое место, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Столь высокая позиция в итоговой классификации турнира позволила Неймару выиграть 4 677 долларов США.

Для его заработков это, конечно, копейки, но самолюбие ведь все-таки тешат! Да и от невеселых мыслей по поводу травмы смогут отвлечь.