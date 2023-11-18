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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Оперировавший Неймара врач рассказал о процессе реабилитации

18 Ноября 2023 • 04:52 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар восстанавливается после тяжелой травмы, он перенес операцию. Проводивший ее врач Родриго Ласмар рассказал подробности, по его словам, восстановление идет в хорошем темпе.

- Он очень хорошо работает. В первые дни было важно не двигаться и даже не ходить, но это прошло. Сейчас он гораздо лучше чувствует себя. Но важно понимать, что восстановление буде долгим, тут важно не спешить, - цитирует слова врача итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Неймар выступает за «Аль-Иттихад» с минувшего лета. Ранее он шесть лет провел в парижском «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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