​Оперировавший Неймара врач рассказал о процессе реабилитации

Бразильский нападающий Неймар восстанавливается после тяжелой травмы, он перенес операцию. Проводивший ее врач Родриго Ласмар рассказал подробности, по его словам, восстановление идет в хорошем темпе.

- Он очень хорошо работает. В первые дни было важно не двигаться и даже не ходить, но это прошло. Сейчас он гораздо лучше чувствует себя. Но важно понимать, что восстановление буде долгим, тут важно не спешить, - цитирует слова врача итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Неймар выступает за «Аль-Иттихад» с минувшего лета. Ранее он шесть лет провел в парижском «ПСЖ».