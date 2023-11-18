​Nike может стать эксклюзивным спонсором Эндрика

Бразильский вундеркинд Эндрик получил приглашение в бразильскую сборную, и это стало очередным признанием его безусловных качеств. Интерес к нему в свете будущих выступлений в мадридском «Реале» стабильно растет.

И сейчас сразу несколько компаний, имеющих прямое отношение к миру спорта и спортивной экипировки, хотят стать его личным спонсором. Ранее в своей недолгой карьере Эндрик успел посотрудничать с New Balance, Adidas и Nike.

И именно последняя проявляет наибольшее желание стать новым эксклюзивным партнером Эндрика. Она уже поддерживает аналогичным образом Винисиуса и Родриго, что также может повлиять на выбор Эндрика.