​Бывший одноклубник Неймара рассказал, как погубил карьеру кокаином

Бразильский голкипер Родольфо де Мело, в прошлом выступавший в одной команде с Неймаром, рассказал о том, как его карьеру сгубили наркотики. Совместное прошлое де Мело и Неймара относится к периоду выступлений в футзале в составе «Греметал». Позже вратарь поиграл за такие клубы, как «Интернасьонал Порто Алегре» и «Атлетико Паранаэнсе», и даже во «Флуминенсе», но...

- Наркотики? Я видел все. Зависимость - это болезнь. Алкоголь стал в моем случае дверью к марихуане, кокаину и другим наркотикам, - цитирует слова голкипера бразильское издание Globo.

Неймар занимался футзалом на самой ранней стадии своей карьеры.