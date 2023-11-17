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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Бывший одноклубник Неймара рассказал, как погубил карьеру кокаином

17 Ноября 2023 • 01:42 Комментировать

Бразильский голкипер Родольфо де Мело, в прошлом выступавший в одной команде с Неймаром, рассказал о том, как его карьеру сгубили наркотики. Совместное прошлое де Мело и Неймара относится к периоду выступлений в футзале в составе «Греметал». Позже вратарь поиграл за такие клубы, как «Интернасьонал Порто Алегре» и «Атлетико Паранаэнсе», и даже во «Флуминенсе», но...

- Наркотики? Я видел все. Зависимость - это болезнь. Алкоголь стал в моем случае дверью к марихуане, кокаину и другим наркотикам, - цитирует слова голкипера бразильское издание Globo.

Неймар занимался футзалом на самой ранней стадии своей карьеры.


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Родольфо де Мело Греметал ещё теги
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