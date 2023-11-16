​«Может стать величайшим» - наставник бразильской сборной нахваливает Эндрика

Наставник бразильской сборной по футболу Фернандо Диниз нахваливает юное дарование пока что еще «Палмейраса» - Эндрика. Как известно, 17-летний вундеркинд со следующего сезона будет защищать цвета мадридского «Реала». Наставник «селесао» не сомневается в том, что ему предначертано великое будущее.

- Он действительно особый игрок, мало кто в его возрасте делал то, что делает он. Я считаю, что впереди у него исключительно светлое будущее. Я пригласил его в сборную за заслуги, а также за огромный потенциал, - цитирует слова Диниза итальянское новостное агентство ITASportPress.