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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Марсело: «Обсуждал с Роналду возможный трансфер в «Аль-Наср»

15 Ноября 2023 • 17:29 Комментировать

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело признался, что он обсуждал с Криштиану Роналду возможность своего перехода в «Аль-Наср».

Стоит сказать, что Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

«Мы с Роналду обсуждали это некоторое время назад. У меня были определённые предложения, не только от «Аль-Насра», но мне нужно было вернуться сюда, к своим корням. Что-то подсказывало мне, что мне следует вернуться в Бразилию», - сказал Марсело в подкасте Charla.

Марсело вернулся в бразильский клуб «Флуминенсе» в феврале текущего календарного года. Сейчас защитнику 35 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Криштиану Роналду Флуминенсе Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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