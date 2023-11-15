​Марсело: «Обсуждал с Роналду возможный трансфер в «Аль-Наср»

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело признался, что он обсуждал с Криштиану Роналду возможность своего перехода в «Аль-Наср».

Стоит сказать, что Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

«Мы с Роналду обсуждали это некоторое время назад. У меня были определённые предложения, не только от «Аль-Насра», но мне нужно было вернуться сюда, к своим корням. Что-то подсказывало мне, что мне следует вернуться в Бразилию», - сказал Марсело в подкасте Charla.

Марсело вернулся в бразильский клуб «Флуминенсе» в феврале текущего календарного года. Сейчас защитнику 35 лет.