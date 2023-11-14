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Чемпионат Бразилии. Серия А

Александр Мостовой отказался работать в бразильском клубе

14 Ноября 2023 • 18:14 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на предложение президента «Атлетико Сеаренсе» Ари возглавить бразильский клуб.

Экс-игрок сборной России отметил, что Бразилия находится далеко, к тому же уровень футбола команды, по его мнению, не выше, чем в других европейских командах.

«Если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе», сами понимаете. А так рассматриваю пока что только Россию», - приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, что Мостовой с августа обучается на тренерскую лицензию в академии РФС. Ему нужно обязательно пройти стажировку в любом клубе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Атлетико Сеаренсе
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