Александру Мостовому предложили работу в бразильском клубе

Президент клуба «Атлетико Сеаренсе» Ари, который ранее выступал за «Спартак» и «Краснодар», высказался о возможном назначении на должность главного тренера бразильского клуба Александра Мостового.

Экс-игрок сборной России пригласил Мостового на просмотр, поработать с коллективом, ведь он должен показать, что умеет.

«На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером», - приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас Мостовой обучается для получения тренерской лицензии. Ему нужно обязательно пройти стажировку.