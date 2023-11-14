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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Отец Неймара станет консультантом бразильского клуба

14 Ноября 2023 • 02:26 Комментировать

Отец Неймара также решил попробовать себя в футболе - не на поприще сына, конечно же. Неймар-старший впредь будет трудиться в качестве консультанта бразильского клуба «Атлетико Монте Асуль».

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, этот клуб выступает во второй по силе лиге бразильского штата Сан-Паулу, но у отца Неймара есть амбициозные планы по революции, которая выведет коллектив наверх.

Возможно, эта положительная новость чуть утихомирит страсти вокруг семьи Неймаров, ведь в последнее время фамилия упоминается в негативном контексте - это и новости о вечеринках и семейных дрязгах футболиста, и скандал с его сестрой, которую подозревают в финансировании попытки государственного переворота в Бразилии.


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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