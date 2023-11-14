Эндрик рассказал, что думает о сравнениях с Пеле

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик отреагировал на сравнения с легендарным Пеле.

17-летний форвард «Палмейраса», недавно получивший первый вызов в сборную Бразилии, признался, что не в восторге от повышенного внимания СМИ к своей персоне.

«Иногда я задаюсь вопросом: «Почему в прессе так много говорят обо мне?» Я никогда не просил об этом. Случаются ситуации, выходящие за рамки дозволенного. Сравнения с Пеле? Никто никогда не сможет стать таким, каким был он. Пеле – король футбола», – передаёт журналист Альфредо Педулла комментарии Эндрика.

Европейская карьера юного бразильца начнётся летом 2024 года – он перейдёт в мадридский «Реал» сразу после того, как отметит 18-летие.