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Чемпионат Бразилии. Серия А

Эндрик рассказал, что думает о сравнениях с Пеле

14 Ноября 2023 • 01:11 Комментировать
Форталеза Сеара
...
Палмейрас Сан-Паулу
27.11 00:30

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик отреагировал на сравнения с легендарным Пеле.

17-летний форвард «Палмейраса», недавно получивший первый вызов в сборную Бразилии, признался, что не в восторге от повышенного внимания СМИ к своей персоне.

«Иногда я задаюсь вопросом: «Почему в прессе так много говорят обо мне?» Я никогда не просил об этом. Случаются ситуации, выходящие за рамки дозволенного. Сравнения с Пеле? Никто никогда не сможет стать таким, каким был он. Пеле – король футбола», – передаёт журналист Альфредо Педулла комментарии Эндрика.

Европейская карьера юного бразильца начнётся летом 2024 года – он перейдёт в мадридский «Реал» сразу после того, как отметит 18-летие.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Пеле Палмейрас Эндрик ещё теги

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