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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Флуминенсе» ждёт Тьяго Силву

12 Ноября 2023 • 22:42 Комментировать

В бразильском «Флуминенсе» с большим нетерпением ждут возвращения Тьяго Силвы, который в прошлом уже выступал за этот клуб. Президент клуба, Марио Биттенкур, прокомментировал слухи о возможном появлении футболиста в команде.

- Все знают, что я и раньше приглашал его, и не один раз. Тьяго Силва - футболист высочайшего уровня. Надеюсь, в следующем году он будет с нами. Мы сделаем все для этого, но в итоге все зависит от его желания, - цитирует слова президента «Флуминенсе» итальянское новостное агентство ITASportPress.

Бразильский защитник выступал за «Флуминенсе» с 2006 по 2009 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Тьяго Силва
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