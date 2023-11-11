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Чемпионат Бразилии. Серия А

Стало известно, когда Луис Суарес воссоединится с Месси

11 Ноября 2023 • 09:33 Комментировать

Звездный уругвайский нападающий Луис Суарес в скором времени покинет бразильский «Гремио» и переедет в МЛС, где в его услугах заинтересован «Интер Майами».

Согласно сообщениям журналиста Николо Скиры, форвард сменит клубную прописку в январе, когда получит статус свободного агента. В Майами Суарес объединится с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Футболисты ранее выступали за каталонскую «Барселону».

36-летний нападающий сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии 28 поединков. Суарес записал на свой счет 14 забитых мячей и десять результативных передач.

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