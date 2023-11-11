«Фламенго» проведёт в январе товарищеский матч с клубом Месси

Бразильский «Фламенго» договорился о проведении товарищеского матча с «Интером Майами» - клубом, за который выступает обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Это случится во время сбора «Фламенго» в Соединенных Штатах Америки, который продлится примерно десять дней.

Дата будущего матча пока что не установлена, но принципиальная договоренность об его проведении уже достигнута. Скорее всего, это случится во второй половине месяца. Также на период сбора в США у «Фламенго» запланированы еще два товарищеских матча - игры с аргентинским «Ривер Плейт» и колумбийским «Атлетико Насьональ».