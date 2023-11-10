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Чемпионат Бразилии. Серия А

Суарес – лишь четвёртый за последние 10 лет игрок с 10+ голами и 10+ ассистами в чемпионате Бразилии

10 Ноября 2023 • 20:59 Комментировать
Ботафого Рио-де-Жанейро
3:4
Гремио

Нападающий «Гремио» Луис Суарес по-прежнему показывает впечатляющую результативность.

В недавнем матче против «Ботафого» 36-летний игрок отметился хет-триком – теперь в его активе 14 забитых мячей в нынешнем розыгрыше бразильской Серии А. На счету уругвайца также десять результативных передач. По сведениям Opta, Суарес – лишь четвёртый с 2013 года игрок, сумевший забить и ассистировать по десять или более раз в чемпионате Бразилии за один сезон. Прежде это делали Джорджиан де Арраскаэта (2019), Жадсон (2015) и Рафаэл Собис (2013).

Напомним, что Луис Суарес покинет «Гремио» в конце года. По некоторым данным, его следующим клубом станет «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес

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