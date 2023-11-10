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Чемпионат Бразилии. Серия А

Луис Суарес оформил хет-трик за 19 минут

10 Ноября 2023 • 08:23 Комментировать

Минувшей ночью состоялся поединок 33-го тура чемпионата Бразилии между «Ботафого» и «Гремио». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 4:3.

Стоит отметить, что главным героем матча стал звездный уругвайский центрфорвард «Гремио» Луис Суарес. Нападающий забил три мяча, чем принес своей команде гостевую победу. На хет-трик уругвайцу понадобилось всего 19 минут.

В нынешнем сезоне 36-летний бомбардир провел 27 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и десять голевых передач. Ранее сообщалось, что зимой Суареса подпишет американский «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
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