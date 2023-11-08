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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Киднепперы пытались похитить дочь Неймара

08 Ноября 2023 • 15:48 Комментировать

Всего лишь месяц назад Неймар во второй раз в своей жизни стал отцом, но эта новость порадовала не только его и близких - но и людей с криминальными планами. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, преступники пытались проникнуть в жилище подруги Неймара Бруны Бьянкарди, которая сейчас проживает отдельно от футболиста в связи с его очередной изменой.

Это случилось в Котии, пригород Сан-Паулу. Однако по чистой случайности ни Бруны, ни малышки Мави дома не было, так что они избежали худшего. О случившемся стало известно из записей видеокамер.

- Грустный день, но, слава Богу, все в порядке, - написал в социальной сети для своих подписчиков Неймар.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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