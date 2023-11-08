​Халк разнервничался, получил красную карточку и объявил о скором завершении карьеры

Дерби бразильского города Белу-Оризонти между «Атлетико Минейро» и «Америкой Минейро» закончился вничью 1:1, но миром на табло были довольны далеко не все на поле. Бывший нападающий питерского «Зенита» не смог доиграть матч «по техническим причинам» - его удалили с поля незадолго до конца игры.

Арбитр зафиксировал фол на Халке, но тот счел, что он должен был еще и желтую карточку показать. Несогласный с решением судьи, Халк пнул мяч - за что увидел желтую уже сам. Затем полез в споры с судьей - и увидел, как еще одна желтая карточка на глазах становится красной.

Покидая поле, Халк в сердцах объявил оказавшимся тут как тут журналистам, что этот сезон для него, дескать, последний.