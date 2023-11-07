Диниз: «У Эндрика есть потенциал стать великим»

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз рассказал, что думает о перспективах Эндрика.

17-летний футболист «Палмейраса» недавно получил свой первый вызов в ряды «пентакампеонов». Временный рулевой бразильской национальной команды объяснил, почему решил пригласить юную восходящую звезду.

«У Эндрика есть потенциал стать одним из величайших талантов. Парень 2006 года рождения, показывающий такую игру, не может не привлекать внимание», – цитирует Madrid Xtra Диниза, совмещающего должность в сборной Бразилии с работой во «Флуминенсе».

Напомним, что в июле 2024 года – сразу после достижения 18-летия – Эндрик перейдёт в мадридский «Реал».