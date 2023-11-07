Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Диниз: «У Эндрика есть потенциал стать великим»

07 Ноября 2023 • 04:42 Комментировать

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз рассказал, что думает о перспективах Эндрика.

17-летний футболист «Палмейраса» недавно получил свой первый вызов в ряды «пентакампеонов». Временный рулевой бразильской национальной команды объяснил, почему решил пригласить юную восходящую звезду.

«У Эндрика есть потенциал стать одним из величайших талантов. Парень 2006 года рождения, показывающий такую игру, не может не привлекать внимание», – цитирует Madrid Xtra Диниза, совмещающего должность в сборной Бразилии с работой во «Флуминенсе».

Напомним, что в июле 2024 года – сразу после достижения 18-летия – Эндрик перейдёт в мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Сборная Бразилии Эндрик Фернандо Диниз ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Васко да Гама Васко да Гама
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
1
0
Видео
Окончен
Сантос Сантос
Куяба Куяба
0
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
04:42 · Бразилия
Диниз: «У Эндрика есть потенциал стать великим»
03:57 · Бразилия
Эндрик получил приглашение в бразильскую сборную
02:23 · Бразилия
​Неймар изменил подруге - пара расстаётся
06 Ноября
11:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагал 12 миллионов евро за колумбийского вингера
02:55 · Италия. Серия А
​Кака сравнил Формулу-1 и футбол, посочувствовав «Милану»
01:38 · Бразилия
Неймар покинул госпиталь, цель - возвращение к Кубку Америки 1
05 Ноября
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решил обменять Антони на известного бразильского нападающего 2
11:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»
00:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может обменять Антони на другого бразильца слухи
04 Ноября
17:47 · Бразилия
​Адриано вручил приз Максу Ферстаппену за победу в квалификации
16:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: Родриго Нестор зимой может перейти в «Зенит»
03 Ноября
23:07 · Бразилия
«Интер Майами» согласовал переход Луиса Суареса
02 Ноября
17:37 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересуется защитником сборной Уругвая слухи
01 Ноября
22:45 · Бразилия
​Президент Бразилии подколол Неймара: «Месси - пример для подражания»
21:30 · Бразилия
Названы детали перехода Суареса в «Интер Майами»
Все новости
Рекомендуем