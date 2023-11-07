Эндрик получил приглашение в бразильскую сборную

Бразильский вундеркинд Эндрик, который летом следующего года перейдет в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро, получил свое первое приглашение в сборную Бразилии, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Это случилось в семнадцатилетнем возрасте игрока - последним, кто в столь юном возрасте получал приглашение в «селесао», был в 1993 году Роналдо-«Феномен».

В своих следующих матчах бразильцы сыграют со сборными Колумбии и Аргентины в рамках квалификационного турнира к грядущему чемпионату мира. Сейчас Эндрик выступает за бразильский клуб «Палмейрас».